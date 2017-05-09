انتقد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بسبب صورة لها تتصدر مشهدها وفي الخلفية القاعة الرئيسية للبرلمان المصري.

وقال حساسين، في برنامجه «انفراد» على قناة «العاصمة»، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن وزيرة الاستثمار «كلفت نفسها وإدارة الإعلام بإرسال صورة شخصية للمواقع والصحف الإخبارية عشان يتم اعتمادها على أخبار سيادة الوزيرة والوزارة».

واعتبر أن «الصورة مش عادية وفيها رسالة مش مريحاني»، مخاطبًا زملائه النواب: «رأيكم إيه؟ يمكن أنا تفسيري خطأ، يمكن أنا ببالغ جايز، جايز أكون غلطان، يا رب أكون غلطان».

وتسائل: «ليه كلفت نفسه تبعتها (الصورة)، كل ده عشان المادة 9»، في إشارة للمواد الخاصة بقانون الاستثمار.

وأضاف في معرض حديثه عن صورة وزيرة الاستثمار: «لك الله يا مصر.. ما هي دي المرأة الحديدية».