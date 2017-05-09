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رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن غدا للمشاركة في مؤتمر حول الصومال
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن غدا للمشاركة في مؤتمر حول الصومال

2017-05-09 09:48:09
أ ش أ

يتوجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، غدا الأربعاء، إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر لندن حول الصومال والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.
يأتى ذلك في إطار اهتمام مصر الدائم بالقضايا الأفريقية وتطلعها لدعم الصومال التي استكملت استحقاقاتها الانتخابية في أوائل 2017 ومساعدتها في تحقيق الاستقرار السياسي وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه قدرات الدولة وتركيز أولوياتها بما يحقق للشعب الصومالي الرخاء والنهضة.
وتتناول أجندة المؤتمر، الذي تفتتحه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول الأفريقية ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، فضلا عن رئيس الاتحاد الأفريقى وممثلي عدد من المنظمات الدولية من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عددا من المحاور فى مقدمتها بحث سبل دعم الاستقرار في الصومال من خلال تعزيز الأمن لمواجهة ظاهرة الإرهاب، فضلا عن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.

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