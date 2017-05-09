قالت دارا نوف دابلداي وهاتشت بوكللنشر في بيان إن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يعمل مع الكاتب جيمس باترسن على تأليف رواية عنوانها “ذا بريزيدنت إذميسينج “الرئيس مفقود”” ستنشر في يونيو 2018.

وقالت الشركتان إن الكتاب سيكون “توليفة فريدة من المؤامرات والتشويق والدراما العالمية التي تدار خلف الستار على أعلى مستويات السلطة”.

وقال كلينتون إنه من قراء باترسن منذ سنوات وإنه يستمتع بالعمل معه. حسب “رويترز”.

وقال كلينتون في بيان “العمل على تأليف كتاب بشأن رئيس لا يزال في السلطة، على أساس ما أعرفه بشأن العمل والحياة في البيت الأبيض وكيف تعمل واشنطن، يحمل الكثير من المرح”.

وقال باترسن الذي يشتهر برواياته التشويقية إن العمل مع كلينتون الشيء الأبرز في حياته العملية.

وقال باترسن في بيان “إنني أروي قصصا ورؤية الرئيس كلينتون العميقة سمحت لي بأن أسرد قصة مشوقة حقا”.