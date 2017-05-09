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حسن الحداد: طارق عبدالسلام ليس بطل أوروبا في المصارعة‎
المصارع طارق عبدالسلام ـ صورة‎

حسن الحداد: طارق عبدالسلام ليس بطل أوروبا في المصارعة‎

2017-05-09 09:42:35

قال حسن الحداد رئيس اتحاد المصارعة، إن موضوع تجنيس طارق عبدالسلام بطل العالم للشباب في لعبة المصارعة قتل بحثا، موضحا أن عبدالسلام الذي تم تجنيسه و لم يكن لديه رغبة في اللعب بأسم مصر، فاز ببطولة العالم للشباب وليس بطل أوروبا .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “راى عام” الذي يبث على شاشة “تن” ان طارق عبدالسلام سافر لبلغاريا دون علم المسؤولين عن لعبة المصارعة ووزارة الشباب والرياضة، رغم توفير كافة الإمكانيات اللازمة له .

ونفي رئيس اتحاد المصارعة تخلى الوزارة او الاتحاد عنه ، مضيفا أن مصر لم تبخل عن أى بطل يحرز لمصر بطولات.

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