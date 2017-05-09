عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من اعتقال كوريا الشمالية لمواطن أمريكي جديد، في وقت تتصاعد حدة التوتر بين البلدين بشأن برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر للصحفيين أمس الاثنين “هذا بوضوح يبعث على القلق. نحن على دراية تامة بذلك وسنعمل من خلال سفارة السويد.. ووزارة خارجيتنا من أجل إطلاق سراح الأفراد هناك”.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم هاك سونج، الذي يعمل لدى جامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا، اعتقل يوم السبت للاشتباه في قيامه “بأعمال عدائية” ضد الدولة. وبذلك يرتفع عدد الأميركيين الذين تعتقلهم بيونغ يانغ إلى أربعة.

وكان هناك 3 مواطنين أمريكيين محتجزون في كوريا الشمالية التي لا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية معها، ولا تزال من الناحية النظرية في حالة حرب منذ الصراع الكوري بين عامي 1950 و1953.

ويأتي الاعتقال المزعوم مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب اللهجة الحادة من قبل بيونج يانج وواشنطن بشأن سعي الشمال لحيازة أسلحة نووية ردا على ما تقول إنه تهديد بحرب تحرض عليها الولايات المتحدة ، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن مواطنا أمريكيا ثالثا هو كيم سانغ دوك كان على صلة بالجامعة نفسها اعتقل في أواخر أبريل لقيامه بأعمال عدائية.

وأسس مسيحيون إنجيليون جامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا وافتتحوها عام 2010. وطلابها عادة ما يأتون من صفوة المجتمع.

وتضم مناهجها مواد كانت ذات يوم تعتبر من المحرمات في كوريا الشمالية مثل الرأسمالية.

والجامعة غير متوافقة فيما يبدو مع الدولة التي أدانتها وزارة الخارجية الأميركية لحملتها على حرية العقيدة.

وقال تشان-مون بارك المؤسس المشارك للجامعة لرويترز إن كيم، الذي يدير مزرعة تجريبية في كلية الزراعة، احتجز وهو في طريقه بالقطار من بيونغ يانغ إلى بلدة داندونغ الحدودية الصينية.

وكانت كوريا الشمالية التي تنتقد بسبب سجلها الخاص بحقوق الإنسان، استغلت في السابق اعتقال أمريكيين لاجتذاب زيارات رفيعة المستوى من الولايات المتحدة، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بها.

والأمريكيان الآخران المحتجزان في كوريا الشمالية، هما الطالب أوتو وارمبير، وكيم دونج تشول، المبشر الكوري الأمريكي.

واعتقل وارمبير في يناير 2016 وحكم عليه بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة لمحاولته سرقة لافتة دعائية.

وبعد شهرين حكم على كيم دونج تشول بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التخريب.

ولم يظهر أي منهما منذ الحكم عليهما.