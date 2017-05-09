مرشح رئاسي إيراني يحذر من أثار البطالة على اقتصاد بلاده

حذر المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية اسحاق جهانغيري أمس الاثنين من أن مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل هي أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن جهانغيري، تأكيده على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على حل مشكلة البطالة، من خلال التعبئة العامة، واستخدام جميع الإمكانات والطاقات المتاحة، لخلق فرص العمل.

وشدد على أن الحكومة الحالية تعمل على جلب استثمارات خارجية تقدر بقيمة 770 ألف مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3300 تومان)، إضافة إلى ميزانية الحكومة ومصادر صندوق التنمية الوطنية المصرفية والاستثمارات من القطاع الخاص المحلي.

وذكر المرشح الرئاسي أن وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أعدت خطة خاصة لفرص العمل وتقسيم الوظائف الوطنية، مبينا أن لجنة حكومية متخصصة وافقت على هذه الخطة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إيران يوم الجمعة 19 مايو الجاري، بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية إضافة إلى الانتخابات الفرعية لمجلس الشورى الإسلامي.