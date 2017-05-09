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بالفيديو.. «ركنة سيارة» تستفز الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان

بالفيديو.. «ركنة سيارة» تستفز الإعلامي رامي رضوان

2017-05-09 09:30:47
محيط - خالد الريس

أعرب الإعلامي رامي رضوان عن استيائه واستفزازه من “تركين” سيدة لسيارتها أمام أحد المراكز التجارية بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر عاموديا في موقع “ركن سيارات ” أفقي.
وعرض رامي رضوان خلال برنامجه “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لسيارة السيدة قام بتصويره أثناء تواجده بمكان “الركنة”.
وأعلن: “أنا مشوفتش بني أدم عاقل زي ده.. ولازم نطبق القانون على الكل”.

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