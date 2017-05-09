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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام
محاكمة ـ محكمة ـ متهمين‎

اليوم.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام

2017-05-09 09:18:24
متابعات

تستمع محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسًا، باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية وليد رشاد وممدوح عبد الرشيد.

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وكذا حيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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