يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة الأمنية والاقتصادية.

وتقرر تقديم موعد الاجتماع، لليوم الثلاثاء، بدلا من غدا الأربعاء؛ نظرا لارتباط رئيس الوزراء بالمشاركة في مؤتمر بشأن الصومال، في العاصمة الإنجليزية لندن.