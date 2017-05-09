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اليوم .. شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

اليوم .. شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

2017-05-09 09:17:20
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يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة الأمنية والاقتصادية.

وتقرر تقديم موعد الاجتماع، لليوم الثلاثاء، بدلا من غدا الأربعاء؛ نظرا لارتباط رئيس الوزراء بالمشاركة في مؤتمر بشأن الصومال، في العاصمة الإنجليزية لندن.

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