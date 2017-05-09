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رئيس المصرف المتحد: الإصلاحات الضريبية خلقت ثقة بين المصلحة والممولين‎
اشرف القاضي المصرف المتحد

رئيس المصرف المتحد: الإصلاحات الضريبية خلقت ثقة بين المصلحة والممولين‎

2017-05-09 09:19:12

صرح أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن أنشطة المسئولية المجتمعية للمؤسسات تعتبر مهمة للغاية وترفع النمو الاقتصادي للبلد ككل.

وأكد فى تصريحات صحفية خلال مشاركته بالملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية المستمر حتى نهاية اليوم “الثلاثاء” على ضرورة وجود صناديق تكون على علم بالأماكن التي تحتاج إلى خدمة لرفع مستوى معيشة المواطنين كصندوق تحيا مصر الذي وفر علاج فيرس سي بسعر مناسب وصارت بمتناول الجميع وقد تضامن معه المصرف المتحد فضلا عن الجانب التعليمي بدعم الجامعات.

وأشار إلى أن المصري لديه إحساس بالمسئولية المجتمعية بالفطرة يرجع ذلك لانتشار الوعي فى المؤتمرات والتحفيز في المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه حينما تمت الإصلاحات الضريبية خلقت ثقة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ما سمح بانضمام ممولين آخرين للمنظومة وزيادة الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى أن هذا الأمر شجع الشركات على كتابة إقراراتها الضريبية بشفافية ، ما أحدث طفرة في الحصيلة الضريبية التي زادت بمبالغ ضخمة ، ومكن الدولة من إنجاز مشروعاتها الخدمية والمجتمعية التي تصب في صالح المواطنين.

وشدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية المرعبة التي تضر بالاستثمار الأجنبي المباشر.

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