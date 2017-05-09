أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن وجود شخص مصري على رأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مشروع طموح ، لكن التفكير حاليا في كيفية مساعدة أحمد أحمد الرئيس الجديد.

وقال أبو ريدة خلال لقلئه مع الإعلامى “سيف زاهر” المذاع على قاة “أون سبورت” ، إن ما حدث هو دليل على ريادة ومكانة الدولة المصرية، مضيفا : “نريد استعادة هيبتها في افريقيا من جديد”.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى ، أن مصر لها مكانة عظيمة، والجميع يقدر مصر في الخارج ولا نريد ان نُقلل نحن منها، وهناك مجموعة عمل ادت لما نحن فيه الآن، وسعيد بشكل الاتحاد في المحفل الدولي.

وأضاف أبو ريدة أنه بالتأكيد رئاسة شخص مصري للكاف مشروع طموح، لكن حاليا هدفنا هو مساعدة الرئيس الجديد ونجاحه، فهو خاض التحدي ونجح فيه، والدولة المصرية آمنت به.

وطالب رئيس الاتحاد المصري الجميع بالهدوء خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق حلم المصريين بالتأهل للمونديال قائلا : عام 2017 هو عام العودة للمونديال.