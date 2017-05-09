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سيد عبد الحفيظ : المباريات القادمة التي سيخوضها النادي الأهلي ستكون أفضل من ذلك
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي

سيد عبد الحفيظ : المباريات القادمة التي سيخوضها النادي الأهلي ستكون أفضل من ذلك

2017-05-09 09:24:32
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ، أنه سعيد بالفوز برباعية على فريق النصر للتعدين فى مباراة أمس ، مشيرا الى أن المارد الأحمر قريب جدا بالتتويج بلقب الدورى العام .

وقال عبد الحفيظ خلال لقائه على قناة “دى إم سي” ، إن ثقة اللاعبين مهمه جدا فى احراز الاهداف وخاصة هذا ما حدث فى مباراة أمس ، معلقا “مفيش تعاطف فى كرة القدم “.

وأضاف مدير الكرة ، “المباريات القادمة التي سيخوضها النادي الأهلي ستكون أفضل من ذلك ، وخاصة أننا نستعد بشكل جيد لبطولة أفريقيا” .



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