سيد عبد الحفيظ : المباريات القادمة التي سيخوضها النادي الأهلي ستكون أفضل من ذلك

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ، أنه سعيد بالفوز برباعية على فريق النصر للتعدين فى مباراة أمس ، مشيرا الى أن المارد الأحمر قريب جدا بالتتويج بلقب الدورى العام .

وقال عبد الحفيظ خلال لقائه على قناة “دى إم سي” ، إن ثقة اللاعبين مهمه جدا فى احراز الاهداف وخاصة هذا ما حدث فى مباراة أمس ، معلقا “مفيش تعاطف فى كرة القدم “.

وأضاف مدير الكرة ، “المباريات القادمة التي سيخوضها النادي الأهلي ستكون أفضل من ذلك ، وخاصة أننا نستعد بشكل جيد لبطولة أفريقيا” .