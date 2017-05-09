أحيا عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ذكرى وفاة شقيقه محمد، التى توافق 18 مايو الجارى.

ونشر عمر عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بشقيقه الراحل محمد، فى فترة الطفولة، دون أن يعلق بأى كلمات سوى صورة تعبيرية على شكل قلب.