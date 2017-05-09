وزير تونسي يعتذر عن تصريحات "مسيئة" بحق الجزائر وليبيا2017-05-09 09:42:20
اعتذر وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، مساء الإثنين، عن تصريحات اُعتبرت “مسيئة”، بحق الجزائر وليبيا، حيث وصف الأولى بـ”الدولة الشيوعية”، والثانية بـ”البلد المخيف”.
وقال المؤخر إن تصريحاته بملتقى عقد في العاصمة الإيطالية روما، الخميس الماضي، “لم يقصد منها المسّ بدولتي الجزائر وليبيا الشقيقتين اللتين تربطهما بتونس علاقات أخوية تاريخية تتعدى شخصي وتهم شعوب هذه البلدان”، وفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وأضاف الوزير التونسي: “إن مسّت هذه التصريحات غير المقصودة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأشقاء الجزائريين والليبيين فإنى أعبّر عن عميق أسفي واعتذاري في حق الجزائر وليبيا قيادة وشعباً”.
وكان موقع “الجزائر المقاومة” الإلكتروني الجزائري، الناطق بالفرنسية قد نسب، الأسبوع الماضي، تصريحات للوزير التونسي المؤخر، جاء فيها إنه “عندما يسألوني عن تونس أقول لهم إنها موجودة في إيطاليا، لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر الدولة الشيوعية وليبيا البلد المخيف”.
ووردت تصريحات المؤخر، بحسب الموقع الجزائري، خلال ندوة نظمتها منظمة “كراكسي” الإيطالية، بعنوان “تونس أمل المتوسط”، الخميس الماضي في روما، وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً في تونس والجزائر.
وأمس الأحد، قامت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، باستدعاء سفير تونس لدى البلاد، عبد المجيد الفرشيشي، لتقديم توضيحات بخصوص هذه التصريحات.
ويعد استدعاء السفير التونسي بالجزائر أول هزة في العلاقات بين البلدين، التي تميزت بتقارب كبير، وتبادل للزيارات على أعلى مستوى، خلال السنوات الأخيرة.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:24:40 GMT