ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أرسل برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ضحايا حادث منجم الفحم الحجري، في مدينة أزاد شهر، في كلستان شمال إيران.

يذكر أن انفجارا وقع بسبب تراكم الغاز، الأربعاء الماضي، في منجم الفحم الحجري في مدينة أزاد شهر، بمحافظة كلستان شمال إيران.

وبلغ عدد الضحايا 35 من عمال المنجم، حيث جرى في بداية الحادث انتشال 22 جثة، في حين تم فجر اليوم الإثنين، انتشال بقية جثث العمال.