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مجلس النواب يعقد جلسة لحسم موضوع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

مجلس النواب يعقد جلسة لحسم موضوع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

2017-05-09 07:48:08
أش أ

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، جلسة لحسم موضوع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يحقق مصلحة العاملين في الدولة.

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