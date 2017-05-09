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اليوم .. وزير التنمية المحلية يفتتح ورشة العمل الدوليـة عن "المدن الذكية المستدامة"‎
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية‎

اليوم .. وزير التنمية المحلية يفتتح ورشة العمل الدوليـة عن "المدن الذكية المستدامة"‎

2017-05-09 07:43:05
أش أ

يفتتح وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف ورشة العمل الدولية عن “المدن الذكية المستدامة” بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتي تنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ألاباما الأمريكية ومؤسسة العلوم الأمريكيــة (####NSF####) وتستمر ثلاثة أيام برئاسة الدكتور فؤاد حلمي الأستاذ بجامعة ألاباما.

وقال الدكتور ناصر درويش المنسق العلمي لورشة العمل الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن ورشة العمل تناقش تأثير المدن الذكية والاستدامة على حياة المواطن والصحة وجودة الحياة والتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والتخطيط العمراني وشبكات المرافق.

وأشار درويش إلى أن ورشة العمل تتناول عددا من المحاور حول البنية المعلوماتية لإدارة وتخطيط وتشغيل المدن المستدامة في ضوء التجارب المصرية والعالمية في هذا الشأن، وفي ضوء خطط الدولة الحالية لإنشاء عدد من المدن الذكية المستدامة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن حول الإسكندرية.

ويشارك في فعاليات ورشة العمل كل من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ورؤساء الجامعة السابقون وعمداء الكليات وممثلو الوزارات والهيئات والشركات المعنية وممثلو جامعة ألاباما الأمريكية ومؤسسة العلوم الأمريكية ونقابة المهندسين والمراكز البحثية والهندسية في مصر، ويشارك فيها باحثون ومتخصصون من مصر وأمريكا وانجلترا وكولومبيا.

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