استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النائب فوزي فتي نائب أجا والنائب نبيل الجمل نائب المنصورة وعضوي مجلس إدارة نادي المنصورة، وذلك لحل أزمة المستحقات المتأخرة لنادي المنصورة لدى نادي الزمالك أثناء وجود حد المجالس السابقة.

وذكر نادى الزمالك، على موقعه مساء الاثنين، أن النائب فوزي فتي شكر مرتضى منصور على مساندته لنادي المنصورة والوقوف بجانبه.

كما أكد النائب نبيل الجمل أن رئيس نادي الزمالك من أبناء الدقهلية المخلصين، معربا عن سعادته بحل أزمة المستحقات بشكل ودي وطالب بالوقوف بجوار نادي المنصورة للعودة للدوري الممتاز.