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فيديو "التكريم المخجل والمهين" يغضب أنصار الأسد
بشار الاسد

فيديو "التكريم المخجل والمهين" يغضب أنصار الأسد

2017-05-09 07:38:24
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عبر موالون للرئيس السوري بشار الأسد في محافظة اللاذقية عن غضبهم من الطريقة التي كرمت بها السلطات السورية ذوي القتلى الذين كانوا في صف القوات النظامية والميليشيات الداعمة لها.

ونشرت صفحة “شبكة أخبار اللاذقية” الموالية على فيسبوك فيديو يظهر توزيع أغطية وصناديق على المكرّمين، عن طريق رمي هذه المواد إلى المجتمعين وتركهم يتدافعون ويتضاربون فيما بينهم للحصول على حصصهم.

وقالت الصفحة: “إن الأهالي تجمعوا في المدينة الرياضية بمحافظة اللاذقية بغرض تكريمهم وإذا بهم يتعرضون للذل والإهانة”.

وأضافت “لا ندري برسم من نضع هذه المشاهد المؤسفة والمخجلة والمهينة”.

ولطالما كانت الطريقة التي يكرم بها النظام السوري ذوي المقاتلين في صفه تثير التندر، خاصا عندما تم تكريم بعض هؤلاء بساعات حائط ومرة أخرى بتذاكر مجانية للمواصلات العامة.

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