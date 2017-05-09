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16 مايو..استئناف محادثات السلام السورية بجنيف
ستافان دى ميستورا

16 مايو..استئناف محادثات السلام السورية بجنيف

2017-05-09 07:31:37
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إنه سيستأنف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في 16 مايو.

وعبر دي ميستورا، في بيان عن أمله في التطبيق الكامل للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا في آستانة الأسبوع الماضي بإنشاء مناطق لخفض التصعيد في سوريا مما سيؤدي إلى خفض كبير لتصعيد العنف ويساعد في تهيئة مناخ يفيد المحادثات السياسية السورية-السورية في جنيف”.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال الإثنين، إن دمشق ستلتزم بخطة روسيا لإقامة هذه المناطق إذا التزم بها مقاتلو المعارضة، مضيفًا أن على الفصائل التي وقعت على نظام وقف إطلاق النار المساعدة في إخراج المتشددين من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

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