 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 07:50 صباحاً
روابط سريعة
الأهلي يستقر على قيد ميدو جابر في قائمة الفريق الأفريقية
ميدو جابر

الأهلي يستقر على قيد ميدو جابر في قائمة الفريق الأفريقية

2017-05-09 07:34:42
أش أ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري استقر على قيد ميدو جابر في قائمة الفريق الأفريقية.
وأكد النادي الأهلي، على موقعه مساء الاثنين، أن ميدو جابر يستطيع أن يشارك مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام فريق زاناكو في الجولة الأولى من دور المجموعات، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب برج العرب.
وجاء اختيار الجهاز الفني لميدو جابر بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة وإحرازه لهدفين في مباراتي طلائع الجيش وأسوان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3