تصدرت القمة المصرية البحرينية بالمنامة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

فتحت عنوان “مصر والبحرين تؤكدان رفضهما التدخل فى شئون العرب الداخلية” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة البحرينية أمس فى ثانى محطات جولته الخليجية التى زار خلالها دولة الكويت أيضًا.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى عقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تناولت سبل تطوير علاقات الدولتين وقضايا المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة قوله إن الزعيمين شددا على رفض أى تدخل فى الشئون العربية الداخلية، كما تطرقت المباحثات إلى بحث سبل حل الأزمات العربية، وتوافقت رؤيتهما بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن تضافر جهود المجتمع الدولى نحو التوصل إلى تسويات سياسية لقضايا دول الشرق الأوسط، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وأكد الرئيس السيسى أن ما استطاعت مصر إنجازه خلال السنوات الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار تم بفضل وعى شعبها ويقظته وعدم سماحه لأحد بالتدخل فى الشأن المصري.

وشدد الرئيس على عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج، وأن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز علاقة مصر والبحرين فى جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أشاد الملك حمد بن عيسى بعودة مصر إلى موقعها الطبيعى فى العالم العربى بعد الأحداث التى شهدتها على مدار السنوات الماضية، كما أشاد بدورها المحورى فى المنطقة، وأكد أنها لم تأل جهدًا فى مساندة ودعم دول الخليج والعالم العربى حيث حرصت على الاضطلاع بدورها الهام كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بفضل ما تتمتع به من شعب عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قوية.

وثمّن الملك حمد مساهمات أبناء الجالية المصرية فى البحرين فى تحقيق التنمية فى بلاده، معربًا عن تقديره لدعم مصر للبحرين فى المجالات كافة. وقد اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى.

وكان الرئيس السيسى قد التقى قبل مغادرته الكويت أعضاء الجانب الكويتى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى المشترك، حيث أشاد بالدور الذى يقوم به المجلس منذ إنشائه فى نوفمبر 2015. كما استقبل الرئيس صباح أمس عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية والذى أكد حرص الصندوق على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المصرية.

وتحت عنوان “وزير الدفاع: نواجه عدوا غادرا لا يدرك قيمة الوطن” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن الجيش الثانى الميدانى يعد أعرق التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة التى يرتكز عليها أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاحتفال بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى الميدانى، من اللواء أح ناصر محمد عاصى الذى عين رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، إلى اللواء أح خالد مجاور محمد الذى كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى.

وأكد القائد العام أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل، يعد أحد التقاليد الأصيلة التى تحرص عليها القوات المسلحة لتكريمِ قائد أدى مهامه بكل شرف وإخلاص، فى فترة من أصعب الفترات التى تمر بها مصرنا الغالية وحقق هو ورجاله نجاحات عظيمة فى حربهم ضد الإرهاب، والترحيب بقائد جديد شرف بتحمل هذه المسئولية الوطنية ليستكمل مسيرة القادة السابقين فى الحفاظ على أعلى معدلات القدرة والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى .

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع قوله إن مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، يؤدون واجبهم بإيمان كامل وعطاء منقطع النظير، وقدموا الكثير من التضحية بالعرق والدم وهم يواجهون عدوا غادرا لا يعرف حقيقة الدين ولا يدرك قيمة الوطن واستطاعوا بشجاعة الأبطال أن يرفعوا هامات الوطن ويحفظوا له هيبته وقدسيته.

وأكد أن شعب مصر العظيم يثمن تضحياتهم للقضاء التام على كل ما يهدد أمنه واستقراره، وأن سيناء ستعود واحة للأمن والأمان.

وعن المحاولة الفاشلة لاختراق الحدود الغربية، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن القوات الجوية نجحت فى إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية حيث قامت بتدمير 15 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل، حيث وردت معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الغربي.

وأضافت الصحيفة أنه بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية.

فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

أما صحيفة “الأخبار” فذكرت تحت عنوان “قرار جمهوري بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تسري أحكام القانون علي جميع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة بما في ذلك المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

وأوضحت الصحيفة أن القانون تضمن أن تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار.من الوزير المختص بشؤون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح لمدة اخري مماثلة.

وأشارت إلى أن القانون تضمن أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال 3 اشهر علي أن تبقي اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون لحين صدورها.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن اللجنة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبدالعال تعقد اجتماعا حاسما اليوم لمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ..وسط تضارب حول مصير المادة فيما أكدت مصادر مطلعة إنه رغم هذا التضارب إلا أن هناك اتفاقا بين رؤساء الهيئات البرلمانية علي إقناع الأعضاء بالموافقة علي الإبقاء علي المادة وعدم حذفها بعدما ثبت أن تكلفة حذفها تصل إلى 30 مليار جنيه إضافة إلى أنها ستدخل فئات أخري إلى العلاوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة، علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون

وتحت عنوان “ورثة الشاذلى يسددون 32 مليونا ومركب وقطعة أرض للكسب غير المشروع” ذكرت “الأخبار” أن ورثة الراحل كمال الشاذلى وزير شئون مجلس الشعب الأسبق سددوا أمس 32 مليون جنيه من أموالهم المتحفظ عليها تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذى تحصل عليه والدهم وذلك فى ضوء طلب التصالح الذى تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشروع محل التحقيق ضدهم حيث تنازل الورثة عن ملكية قطعة أرض ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح الدولة بالاضافة لقطعة أخرى طرح نهر بمحافظة الجيزة تحتوى على مركب عائم ومطعم علاوة على تحويل مبلغ 32 مليون جنبيه خصما من حساباتهم وأرصدتهم المصرفية لصالح جهاز الكسب غير المشروع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض وقاضى التحقيق المنتدب أمر بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلى بعد اتمام ورثة الشاذلى عملية التصالح.

وكانت أسرة كمال الشاذلى قد بادرت بالتقدم بطلب التصالح الى جهاز الكسب غير المشروع لإنهاء ملف التحقيقات وحفظها ويأتى ذلك بعد أن كشف تقرير خبراء الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية عن تربح الوزير الراحل بشكل غير مشروع.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد خلال لقائه الأول بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية أمس أن الشعب المصري يعول علي العاملين كثيرا في نهضة المنطقة. كما تضع القيادة السياسية أملها في تنمية المنطقة بالنجاحات التي تتحقق علي أيادي العاملين بها سواء بالمناطق الاقتصادية والموانئ التابعة. مشيرا إلي ضرورة بذل قصاري الجهد في سبيل الوصول بالمنطقة لمصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وأضاف مميش أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة الاقتصادية مؤكدا أنها أولي اهتماماته للسباق مع الزمن في الانتهاء من المشروعات وإقامة المناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018.

وأشار مميش إلي أنه علي دراية كبيرة بجميع تفاصيل المنطقة وما يتبعها من دراسات وخطط تتم علي أرض الواقع. منذ نشأتها حيث إنه شارك منذ البداية في اختيار إحدي الشركات لوضع المخطط العام للمنطقة، مؤكدا أن العمل بالمنطقة لن يبدأ من الصفر بل سيتم استكمال مسيرتها التنموية. وتنفيذ المشروعات الموجودة بالفعل مشيرا إلي الانتهاء من توقيع التسوية النهائية لشركة سونكر والتي تم استكمالها مع فريق العمل بالمنطقة والتي استمرت مفاوضاتها قرب ال 8 شهور.

وتحت عنوان “المؤبد لبديع وغزلان وأبوبكر و5 سنوات لـ 15 إخوانياً وبراءة 21 متهماً” ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن

محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت بإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمود غزلان وحسام أبوبكر بالسجن المؤبد لاتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم علي حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة وفي مقدمتها المقارم الشرطية والكنائس ومحاولة اختطاف رموز الدولة وقياداتها.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم صدر برئاسة المستشار معتز مصطفي خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد محمد عمار بحضور محمد سرور رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.