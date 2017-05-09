قال محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان أن المحافظة اتخذت كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إقامة ثلاثة معارض ” أهلا رمضان ” لتوفير السلع الغذائية الضرورية بمدينة قنا تحت إشراف الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي والجمعية الاستهلاكية بقنا .

وأضاف إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين لإقامة 13 معرضا أخري بمختلف مدن المحافظة علي أن تتولي الشركة القابضة للسلع الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية والسلاسل التجارية بالمحافظة تزويد تلك المعارض بالمنتجات والسلع الغذائية المطلوبة طوال أيام الشهر الكريم ، مؤكدا أنه تم التنبيه علي جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لمراقبة حركة البيع والشراء داخل تلك المعارض للتأكد من تقديم خدماتها بالشكل الذي يرضي جميع المواطنين .

وأفاد محافظ قنا بأن مديرية الأوقاف أعلنت عن اختيار 1494 مسجدا بالإضافة إلي تجهيز عدد 100 ساحة بمختلف مدن المحافظة لإقامة صلاة التراويح بها بالإضافة إلي أنه سيتم عمل برنامج ملتقي الفكر الإسلامي يوميا بالمساجد الكبري بالمدن عقب صلاة التراويح .

وأشار المحافظ إلي إن مديرية الثقافة قررت عقد مجموعة من الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وتنظيم عدة ورش من الفنون التشكيلية لتدريب الأطفال والشباب علي طرق عمل الزينة الخاصة بالشهر الكريم بجانب عقد محاضرات دينية عن سماحة الإسلام والفكر التنويري ومحاربة التطرف الديني وذلك بمختلف القصور والبيوت الثقافية المنتشرة بكافة قري ومراكز المحافظة .