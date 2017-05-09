بدأت منذ قليل، عملية التصويت على اختيار رئيس جديد لكوريا الجنوبية؛ حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين، وذلك بعد عزل الرئيسة السابقة بارك جوين هاي إثر فضيحة فساد مدوية.

وتمت دعوة الناخبين للتوجه إلى مكاتب الاقتراع البالغ عددها 139 ألفا، ويعتبر مرشح الحزب الديموقراطي مون جاي، المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات؛ حيث عرف بنشاطه من أجل حقوق الإنسان.