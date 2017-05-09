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الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطار شمال باريس للبحث عن ثلاثة رجال خطرين
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية تخلي محطة قطار شمال باريس للبحث عن ثلاثة رجال خطرين

2017-05-09 07:28:00
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أخلت الشرطة الفرنسية مساء الاثنين محطة قطار شمال باريس “جار دو نور” الواقعة في الدائرة العاشرة للبحث عن ثلاثة رجال خطرين.

وانتشرت قوات البحث والتدخل (بي إر إي) داخل محطة القطار في عملية أمنية واسعة ووجهت بإغلاق مداخلها وباحتجاز المسافرين داخل القطارات القادمة إلى باريس.

وقامت الشرطة، بحسب مصادر أمنية، بإخلاء قطار “تي جي في” قادما من مدينة فالنسيان (شمال) حيث كان بداخله 211 راكبا للبحث عن ثلاثة رجال وردت معلومات بشأنهم إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات) من قبل دولة أخرى وجاري البحث عنهم منذ الجمعة في مدن باريس وبوردو ومارسيليا.

وتوقفت حركة القطارات تماما وطلب من سائقي المترو بباريس وضواحيها عدم التوقف في محطة “جار دو نار” على خلفية العملية الأمنية.

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