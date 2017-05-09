أحداث متوقعة فى مصر اليوم الثلاثاء .. تعرف عليها2017-05-09 07:19:59
القاهرة : يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، جلسة لحسم موضوع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يحقق مصلحة العاملين في الدولة.
القاهرة : يغادر يحيي راشد وزير السياحة متوجها إلى روما في زيارة يلتقي خلالها مع مسئولي السياحة في دولة الفاتيكان ؛ لمناقشة الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وعرض برامجه المختلفة.
برلين : يستقبل وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بالعاصمة الألمانية وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامره حيث تتطرق المباحثات ، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعيه والأوضاع في المنطقة وخاصة الملف الليبي.
موسكو : يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن لبحث عدد من القضايا الدولية، منها الأزمات في كل من سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية.
الكويت : يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الكويت يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد بالإضافة إلى التباحث في آخر مستجدات المنطقة.
الإسكندرية : يفتتح وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف ورشة العمل الدولية عن “المدن الذكية المستدامة” بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتي تنظمها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ألاباما الأمريكية ومؤسسة العلوم الأمريكيــة (####NSF####) وتستمر ثلاثة أيام برئاسة الدكتور فؤاد حلمي الأستاذ بجامعة ألاباما.
القاهرة : تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان “حول تحقيق استدامة وأمن الطاقة في مصر ودور المرأة العلمية في تحقيقها”؛ والتي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم وهي أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.
القاهرة : يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة كامل زاهر أمين صندوق النادي، اجتماعا لمناقشة العديد من الأمور المهمة التي تخص النادي في الفترة المقبلة.
الإسكندرية : تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع “المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ” ندوة تحت عنوان “كيفية تحقيق الزراعة الذكية مناخيا في مصر: شواهد الحاضر وسيناريوهات المستقبل”، يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة والباحثين والطلاب.
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