قال قاض اليوم الثلاثاء، إن محكمة إندونيسية أدانت الحاكم المسيحي لجاكرتا باسوكي تجاهاجا بورناما بالتجديف ضد الإسلام وحكمت عليه بالسجن عامين.

وأضاف رئيس المحكمة دويارسو بودي سانتياروتو أن بورناما “قام بعمل التجديف الذي يجرمه القانون ولهذا أصدرنا عليه حكما بالسجن عامين”.

وينظر للمحاكمة على نطاق واسع على أنها اختبار للتسامح الديني في أكبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين.

وخسر بورناما محاولته للفوز بفترة جديدة في جولة الإعادة التي أجريت في أبريل بفارق كبير لصالح منافسه المسلم أنيس باسويدان في أكثر انتخابات تثير انقساما وتتسم بطابع ديني في البلاد.

وسيسلم بورناما السلطة إلى باسويدان في أكتوبر .