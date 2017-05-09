ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب اليابان اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلو متر قبالة جزيرة مياكو الصغيرة جنوب أرخبيل أوكيناوا.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بدورها من تغييرات طفيفة في مستوى سطح البحر، لكنها لم تتحدث عن إمكان حصول موجات مد عاتية “تسونامي”، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.