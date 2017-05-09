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ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

2017-05-09 05:59:09
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 13 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 6 أيام
كريدى أجريكول 18.07 18.17 7 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 2 يومين
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 18 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك العربى 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 2 يومين
بنك بلوم 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 15 ساعة
المصرف المتحد 18.02 18.12 19 ساعة
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 5 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك القاهرة 18.00 18.10 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
بنك قناة السويس 18.00 18.10 5 أيام
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
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