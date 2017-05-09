تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...