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ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي المصري

2017-05-09 05:53:01
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 18 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.81 4.84 21 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 21 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 12 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 15 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 6 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 13 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 17 ساعة
كريدى أجريكول 4.79 4.85 19 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 14 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 15 ساعة
بنك القاهرة 4.78 4.83 أسبوعين
المصرف المتحد 4.78 4.83 19 ساعة
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 21 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 20 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 2 يومين
بنك البركة 4.67 4.88 20 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.00 4.84 2 يومين
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