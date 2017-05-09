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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

2017-05-09 05:47:40
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 703 إلى 705
عيار 22 644 إلى 646
عيار 21 615 إلى 617
عيار 18 527 إلى 529
عيار 14 410 إلى 411
عيار 12 351 إلى 353
الاونصة 21,859 إلى 21,930
الجنيه الذهب 4,920 إلى 4,936
الكيلو 702,857 إلى 705,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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