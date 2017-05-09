ننشر أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة2017-05-09 05:44:10
|الأصناف
|السعر من
|السعر إلى
|العبوة
|حجم العبوة
|خضار
|طماطم
|4
|6
|قفص
|18 - 20 - 22 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|بطاطس
|2.5
|3.3
|شوال
|55 - 71 - 81 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|بصل
|2
|2.5
|شوال
|55 - 71 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|كوسة
|2.5
|4
|قفص
|20 - 35 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|جزر بعروش
|0
|0
|رابطة
|فئة الصنف
|خضار
|جزر بدون عروش
|1.5
|2.25
|شوال
|55 - 71 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|جزر احمر
|0
|0
|شوال
|فئة الصنف
|خضار
|فاصوليا
|2.25
|3.25
|شوال - تكنة بلاستيك
|55 كيلو للشوال - 8 - 12 للتكنة البلاستيك
|فئة الصنف
|خضار
|باذنجان بلدي
|1.5
|2.5
|شوال - كرتونة
|55 كيلو للشوال - 22 - 30 كيلو للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|باذنجان رومي
|1
|2
|شوال - قفص - كرتونه
|22- 35ك للقفص ، 55 ك للشوال ، 16- 22ك للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|باذنجان ابيض
|1.5
|2.5
|شوال - قفص
|35ك للقفص - 55 - 81 ك للشوال
|فئة الصنف
|خضار
|فلفل رومي
|3.5
|5.5
|شوال - قفص
|35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|فلفل بلدي
|3
|4.25
|شوال - قفص
|35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|فلفل الوان (اصفر - احمر )
|17
|20
|قفص
|16كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|ملوخية
|3
|4
|قفص
|16كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|خيار صوب
|2.5
|4
|قفص
|22 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|خيار بلدى
|2
|3.25
|شوال
|55 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|بامية
|15
|25
|مقطف خوص
|مقطف خوص بالوزن
|فئة الصنف
|خضار
|بسلة
|5
|5
|شوال
|55 كيلو للشوال
|فئة الصنف
|خضار
|سبانخ
|0
|0
|قفص
|22 - 35 كيلو
|فئة الصنف
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 11:59:22 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:24:40 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT