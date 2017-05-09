أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن النائب محمد أبوحامد لم يرسل قانون تنظيم الأزهر إلى المؤسسة الأزهرية، لكي تناقشه.

وقال لأبو حامد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة”، “أنت لم تقدم القانون إلى مجلس النواب ولكن قدمته إلى الفضائيات، وظللت 3 شهور ينتقل من فضائية إلى فضائية”.

وشدد أستاذ العقيدة والفلسفة على أن الأزهر ليس في قفص الاتهام، لكي يدافع عن نفسه.