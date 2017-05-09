أكد المهندس حسين صبور، رجل الأعمال والرئيس الفخري لرجال أعمال مصر، أن تطبيق نظام الشباك الواحد يستلزم تغيير كامل لفكر المؤسسات البيروقراطية في الدولة، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف في حواره ببرنامج “المواجهة”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه يجب وجود ضوابط محددة لتفعيل هذا النظام، وتسهيل الإجراءات المعطلة لحركة الاستثمار، والطاردة للمستثمرين الأجانب.