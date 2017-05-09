 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 04:03 صباحاً
روابط سريعة
السعودية تدعو زعماء العرب للقمة العربية الإسلامية الأميركية
الملك سلمان

السعودية تدعو زعماء العرب للقمة العربية الإسلامية الأميركية

2017-05-09 03:47:43
كتب - متابعات

وجهت المملكة العربية السعودية دعوات لقادة عرب لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها المملكة. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحسب الوكالة، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوات إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس تتضمن دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

كما وجهت دعوات مماثلة، من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى كل

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3