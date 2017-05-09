وجهت المملكة العربية السعودية دعوات لقادة عرب لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها المملكة. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب الوكالة، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوات إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس تتضمن دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

كما وجهت دعوات مماثلة، من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى كل