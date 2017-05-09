أكدت الفنانة نادية الجندي، أن لقب “نجمة الجماهير” لم يكن منها ولكن من الجمهور والمحيطين بها ، موضحة إن إيرادات أفلامها موجودة ومؤرخة وهذا ردها لمن يشكك في هذا اللقب.

وقالت الجندي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، برنامج “صاحبة السعادة” المذاع على شاشة “سي بي سي “، إن هذا اللقب تعتز به للغاية وتقدره نظرًا لكونه نتاج مشوار فني كبير ومجهود فني ، موضحة أنها شوهت أعمالها الفنية بفيلم “الضائعة” لاتهام النقاد لها بأن أعمالها “جنسية”.