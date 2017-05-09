قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إن الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، بشأن قانون “العلاوة الخاصة”، ربما يكون سابقة هي الأولى في مواجهة البرلمان للحكومة.

وأوضح في حواره ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم” أن “الحكومة اللي تلاقي دلع ومتدلعش تبقى غلطانة”، موضحا أن الحكومة لا تريد توفير ميزانية للعلاوة الخاصة للفئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية.