أكد الكابتن نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الرياضة تُعد منهج حياة، وليس قانون الطوارئ هو من ينظم الأوضاع الرياضية، حيث إن الرياضة تخرج المواطنين من مشاكلهم الشخصية، وليس بابًا لجلب مشاكل جديدة.

وقال في حواره ببرنامج ” بتوقيت مصر”، المذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، إن الأولتراس هم مجموعة من الشباب تبحث عن مظلة أو كيان يحميهم، ويقفون خلف أحد الأندية من أجل تشجيعه.

ولفت إلى أن كيان الأولتراس الحالي مؤشر إيجابي للمسئولين في حالة سعيهم لوضع هدف موحد لتلك الروابط.