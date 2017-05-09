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محمد صبحي يطالب بأن لا يقل مرتب المعلم عن مرتب القاضي والضابط
الفنان محمد صبحي - محمد صبحى - اكثر جودة

محمد صبحي يطالب بأن لا يقل مرتب المعلم عن مرتب القاضي والضابط

2017-05-09 03:16:45
كتب - متابعات

قال الفنان محمد صبحي، إن وزير التربية والتعليم يجب أن يخوض معركة مع الدولة من أجل تطوير المعلم المصري الذي سيكون الأداة الأولى في تنفيذ منظومة التعليم الجديدة.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساء المذاع على شاشة “دريم”، أن رواتب المعلم المصري الحقيقي يجب أن تكون من أعلى المرتبات في الدولة لأن مهمته من أسمى وأهم المهام التي تحمي المجتمع المصري.

وطالب صبحي بآلا يقل مرتب المعلم عن مرتب القاضي أو الضابط، فهؤلاء هم من يبنون المجتمع المصري ويقيمون بحمايته.

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