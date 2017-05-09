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وزير القوى العاملة: فصل العامل في القانون الجديد يلزم حكم قضائي
وزير القوى العاملة محمد سعفان

وزير القوى العاملة: فصل العامل في القانون الجديد يلزم حكم قضائي

2017-05-09 03:01:05
كتب - متابعات

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن فصل العامل في القانون الجديد يلزم حكم قضائي وأن القانون القديم كان يوجد به خلط بين فصل العامل وإنهاء الخدمة من حيث الحقوق المترتبة.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، أن قانون العمل الجديد نص في أحد بنوده على وجود تواصل بين طرفي العملية الإنتاجية “صاحب العمل والعمال”.
ولفت إلى أن الـ276 مادة، والخاصة بقانون العمل الجديد، خرجت جميعها دون تصويت في مادة واحدة.

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