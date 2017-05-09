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جامعة فيلادلفيا تعلن أسماء الفائزين بجوائزها
جامعة فيلادلفيا

جامعة فيلادلفيا تعلن أسماء الفائزين بجوائزها

2017-05-09 02:57:43
وكالات

أعلنت لجان جوائز جامعة فيلادلفيا اليوم الاحد، نتائج الفائزين في الجوائز للعام 2016 والمتمثلة بأحسن كتاب مؤلف، وأحسن كتاب مترجم، وأحسن برمجية حاسوب، وأحسن اختراع، وأحسن عمل فني، وجوائز خليل السالم لأحسن بحث في الطاقة المتجددة ولأحسن اختراع في الطاقة المتجددة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة الأحد وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فاز بجائزة جامعة فيلادلفيا لأحسن كتاب في مجال الانسانيات، إذ منحت الجائزة مناصفة لكل من كتاب “موسوعة القرية الأردنية – بوح القرى” لمؤلفه الأديب مفلح العدوان وكتاب “الفن العربي الاسلامي” لمؤلفه الدكتور مروان العلان.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا منحت لكتاب “سقوط الحجاب عن الطاقة النووية” لمؤلفه الدكتور أيوب أبو دية، فيما حجبت الجائزة الثانية التي حملت عنوان جائزة جامعة فيلادلفيا لأحسن كتاب مترجم لهذا العام لعدم استيفاء الكتب المتقدمة لشروط الجائزة المطلوبة، كما حجبت الجائزة الثالثة التي حملت عنوان جائزة جامعة فيلادلفيا لأحسن برمجية حاسوب لهذا العام لعدم استيفاء البرمجيات المتقدمة لشروط الجائزة المطلوبة.

ومنحت الجائزة الرابعة التي جاءت تحت عنوان جائزة جامعة فيلادلفيا لاحسن اختراع، لاختراع “تحليل إشارات الممانعة الكهربائية لحالات أمراض المريء” للمخترع الدكتور عوض الزبن، كما منحت الجائزة الخامسة التي حملت عنوان جائزة جامعة فيلادلفيا لأحسن عمل فني، للفنان أنور حدادين عن لوحته الفنية “فن الكولاج”.

ومنحت الجائزة السادسة جائزة خليل السالم- فيلادلفيا، لأحسن بحث في الطاقة المتجددة للدكتور يوسف النجار عن بحثه: مدفئة كهروحرارية للمناطق المحرومة من الكهرباء، في الوقت الذي حجبت فيه الجائزة السابعة جائزة خليل السالم-فيلادلفيا لأحسن اختراع في الطاقة المتجددة لهذا العام، لعدم استيفاء الاختراعات المتقدمة لشروط الجائزة المطلوبة.

وقال أنه سيتم تكريم هيفاء البشير تقديرا لجهودها في الخدمة الاجتماعية وخاصة كبار السن، مشيرا إلى أنه سيقام حفل تكريم للفائزين مساء يوم الخميس الموافق 4 أيار المقبل في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي.

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