صدور رواية لصنع الله إبراهيم بعد 45 سنة على كتابتها2017-05-09 02:46:12
“67” هو عنوان رواية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، صدرت أخيرا عن دار الثقافة الجديدة، بعد مرور 45 سنة على كتابتها.
وفى تقديم للرواية، يؤكد صنع الله إبراهيم أنها روايته الثانية بعد “تلك الرائحة”، وأنه كتبها فى بيروت خلال صيف 1968 ولم يفكر فى نشرها بمصر لظروف الرقابة وقتها، وباءت محاولة نشرها فى لبنان بالفشل، فانشغل عنها ولم يتذكرها إلا بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
ويؤكد أنه قرأ المخطوطة بعد أن أخرجها من حيث كان يخفيها، ووجد أنها تمثله كحلقة مهمة من حلقات تطوره الإبداعى، وشهادة على فترة حافلة فى تاريخ مصر.
ويضيف صنع الله إبراهيم إنه تردد مع ذلك فى نشرها “لكن أصدقائى شجعونى، بالإضافة إلى شعورى بقرب النهاية المحتومة لرحلتى”.
وجاء كذلك فى تقديمه “أبقيت على النص الوارد فى المخطوطة كما هو دون تغيير فيما عدا تصويب الأخطاء اللغوية”.
الرواية جاءت فى 158 صفحة وقد سبق نشرها فى مجلة “عالم الكتاب” فى أغسطس 2015.
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