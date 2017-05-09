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الهند ضيف شرف "الجنادرية" السعودي
الجنادرية

الهند ضيف شرف "الجنادرية" السعودي

2017-05-09 02:36:17
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تنطلق فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” في نسخته الـ32، فبراير المقبل واختيرت الهند ضيف الشرف للدورة المقبلة.

ويقدم المهرجان برنامجه الثقافي السنوي الذي يشتمل على عديد من الندوات والمحاضرات والأمسيات بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين من داخل وخارج المملكة وفق توصيات لجنة مشورة ثقافية تتكون وتتجدد في كل عام من مفكرين ومثقفين وإعلاميين يساهمون مع المهرجان في وضع الإطار العام للبرنامج الثقافي، إضافة للجانب التراثي الذي تحتضنه أرض الجنادرية .

يذكر أن المهرجان الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا يحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص على تطوير المهرجان واستمراره.

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