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فريدة الشوباشي تطلب الحكومة بالتصدي لارتفاع الأسعار الجنوني
فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي تطلب الحكومة بالتصدي لارتفاع الأسعار الجنوني

2017-05-09 03:02:34
كتب - متابعات

ناشدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الحكومة المصرية بالتصدي لارتفاع الأسعار الجنوني، والذي أدى إلى غضب المواطنين في الشارع المصري.
وقالت في حوارها ببرنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “on e”، أمس الإثنين، ‘ن المصريين ضجوا من ارتفاع الأسعار، متابعةً: “لازم الحكومة تسمع الضجيج المرا دي لأنه قوي”.
ولفتت إلى أنه لا بد أن تواجه الحكومة ارتفاع الأسعار بحسم أكبر، مطالبة الأجهزة الرقابية بالكشف الإعلامي عن المحلات التي تبيع اللحوم الفاسدة.

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متابعات
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