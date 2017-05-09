أكدت الفنانة نادية الجندي، أن فيلم “الرغبة” كان من اهم المحطات الفنية التي خاضتها ، لما يحتوي عليه من إحساس كبير ومجهود فني.

وقالت في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع على شاشة “سي بي سي”، إن الراحل أحمد زكي، شاهد معها هذا العمل، وعقب كل مشهد كان يمسك بها ويقول باستغراب “الله يخرب بيتك” عملتي كده إزاي ، موضحة أنها كانت تجسد دور مجنونة.