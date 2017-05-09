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نادية الجندي: "الرغبة" أهم أعمالي لما يحتويه من مجهود
نادية الجندي ـ نادية الجندى

نادية الجندي: "الرغبة" أهم أعمالي لما يحتويه من مجهود

2017-05-09 02:47:06
كتب - متابعات

أكدت الفنانة نادية الجندي، أن فيلم “الرغبة” كان من اهم المحطات الفنية التي خاضتها ، لما يحتوي عليه من إحساس كبير ومجهود فني.

وقالت في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع على شاشة “سي بي سي”، إن الراحل أحمد زكي، شاهد معها هذا العمل، وعقب كل مشهد كان يمسك بها ويقول باستغراب “الله يخرب بيتك” عملتي كده إزاي ، موضحة أنها كانت تجسد دور مجنونة.

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