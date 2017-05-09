أكد حسين شبكشي، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، أن الاقتصاد المصري سيصبح اقتصادًا صناعيًا منخفض التكلفة.

وأضاف مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية ON E، أن السوق العقارية هو قطار الاقتصاد، ومشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية مشاريع عقارية فى الأساس.

وقال إن مدينة جازان السعودية سيتم استغلالها من قِبَل الصين لتكون مركز تصدير لأوروبا، موضحًا أن أكبر تحد يواجه المستثمر السعودي هو الإيمان بقدرة مصر التنافسية، ونرى تجاوبًا من الحكومة المصرية تجاه الاستثمار، مشيرًا إلى أن السعودية أكبر مستثمر داخل مصر.