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عمرو أديب: "مش فاضي أرشح نفسي للرئاسة"
عمرو أديب

عمرو أديب: "مش فاضي أرشح نفسي للرئاسة"

2017-05-09 02:24:15
كتب - متابعات

مزحت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت له “رشح نفسك يا عمرو في الانتخابات الرئاسية 2018”.

وعلق “أديب”، في برنامجه “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on e”، “أنا مش فاضي أرشح نفسي للرئاسة.. عندي برنامج بالليل وعندي عيال”.

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