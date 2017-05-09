منعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، عدد من الأدباء والمثقفين العرب، من المشاركة في ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية، حيث رفض الاحتلال منح تصاريح الدخول اللازمة لمجموعة من الأدباء والمثقفين العرب، لدخول فلسطين لحضور فعاليات الملتقى.

حيث منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكاتب المغربي ياسين عدنان، ليلى العثمان، شكري المبخوت، إلياس فركوح من دخول رام الله للمشاركة في فعاليات ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية.

ووجدت وزارة الثقافة الفلسطينية نفسها مضطرة للجوء إلى برنامج “سكايب”، حتى يتسنى للأدباء الممنوعين من المشاركة في ندواتهم التي كانت مقررة لهم .

وكان الدكتور ايهاب بسيسو، وزير الثقافة الفلسطيني، قد أفتتح أعمال “ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية” بمشاركة عشرات الأدباء والروائيين الفلسطينيين والعرب، ويحمل الملتقى في دورته الأولى عنوان “دورة القدس.. دورة نبيل خوري”.

ويشارك في الملتقى الذي يستمر خمسة أيام عدد من الكتاب والروائيين العرب من الجزائر وتونس والأردن والكويت ومصر والعراق وسوريا وليبيا والمغرب وارتيريا، إضافة إلى مبدعين فلسطينيين بعضهم مقيم في المهجر.