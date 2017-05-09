التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات الأمن القومي ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والتعاون الدولي والبيئة، لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بإعداد الملف النهائي لإدراج جزيرة فرعون على قائمة التراث العالمي والمقرر تقديمه لليونسكو خلال عام 2018.

وأوضح أحمد عبيد المشرف العام علي المكتب الفني لوزير الآثار أن الهدف من اللقاء تذليل كافة العقبات التي واجهتها وزارة الآثار أثناء إعدادها للملف المبدئي الذي قدمته في أكتوبر الماضي، وكذلك الأخذ بالتوصيات التي أوصت بها لجنة التراث العالمي لليونسكو.

وأكد عبيد استعداد كافة الجهات للتعاون التام مع وزارة الآثار بكل ما يملكونه من خبرات كل في مجال تخصصه لخروج ملف تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي بالشكل الأمثل، بما يضمن قبوله.

وخلال اللقاء استعرضت د. ياسمين الشاذلي المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية ومسئول ملف التعاون الدولي بالوزارة، الأولويات اللازم تنفيذها بجزيرة فرعون قبل موعد تقديم الملف النهائي وهي تطوير مركز الزوار الموجود بالموقع وتسهيل الوصول للجزيرة بطريقة آمنة وتوفير خدمات لزائري الموقع.

وأشارت د الشاذلي إلى أن وزارة الآثار قد وضعت خطة لترميم و إدارة الموقع بما يتناسب وكونه أحد المواقع ذات القيمة التاريخية والأثرية والطبيعية الهامة.

كما أضافت أنه في حال تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي ستكون مصر قد أضافت موقعا جديدا لقائمة التراث وهو ما لم تقم به منذ عام 2002، موضحة أن تسجيله يعد نواة لجذب العديد من الاستثمارات إلى الموقع بصفة خاصة ومدينة طابا بصفة عامة، الأمر الذي يعود بالنفع على البلاد.