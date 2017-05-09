 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 02:43 صباحاً
روابط سريعة
وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد مواكبًا للتطورات الدولية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم ‎

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد مواكبًا للتطورات الدولية

2017-05-09 01:54:33
كتب - متابعات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن صلاحية شهادة الثانوية العامة ستكون لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى ان الطالب يحق له التقديم لأي كلية بشرط التقدير.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القبول بالجامعات بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، سيكون حسب التقدير في المواد المتخصصة.

ولفت إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد، سيكون مواكبًا للتطورات الدولية في مجال التعليم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3