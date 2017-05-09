أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن صلاحية شهادة الثانوية العامة ستكون لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى ان الطالب يحق له التقديم لأي كلية بشرط التقدير.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القبول بالجامعات بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، سيكون حسب التقدير في المواد المتخصصة.

ولفت إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد، سيكون مواكبًا للتطورات الدولية في مجال التعليم.